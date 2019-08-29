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"Спартак" проиграл "Браге" и выбыл из еврокубков

"Спартак" проиграл "Браге" и выбыл из еврокубков
Вендерсон Галено
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 потерпели поражение от португальской "Браги" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

В концовке первого тайма (на 42 и 45+3 минутах) дублем отметился нападающий португальцев Рикарду Орта. На 89-й минуте гол провел полузащитник московской команды Зелимхан Бакаев.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Результат первого матча, прошедшего в Португалии, - 1:0 в пользу "Браги".

Эти результаты выбили "Спартак" из еврокубков. "Брага" же выступит на групповом этапе Лиги Европы.

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19. В третьем раунде отбора московский клуб по сумме двух встреч прошел швейцарскую команду "Тун" (3:2 в гостях, 2:1 дома).

Кто представит Россию в Лиге Европы

В этом турнире Россию представят две команды. Московский ЦСКА получил прямую путевку в групповую стадию, заняв четвертое место по итогам чемпионата России. ФК "Краснодар", ставший бронзовым призером чемпионата, претендовал на место в группе Лиги чемпионов, но в раунде плей-офф квалификации уступил греческому "Олимпиакосу".

Ранее из турнира выбыл тульский "Арсенал", стартовавший (и финишировавший) во втором раунде квалификации. Тульский клуб уступил бакинскому "Нефтчи". В чемпионате он стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России, а сам попал в Лигу чемпионов.

футбол Лига Европы УЕФА

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