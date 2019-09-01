"Авангард" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" стали обладателями Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В воскресенье они со счетом 3:1 нанесли поражение московскому ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20.

В составе армейцев отличились Максим Шалунов. У гостей шайбы забросили Коди Франсон (дважды) и Максим Чудинов.

Перед стартом матча первое вбрасывание сделали президенты Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги Владислав Третьяк и Дмитрий Чернышенко, а также ответственная за спорт вице-премьер Ольга Голодец.

Матчи регулярного чемпионата традиционно начинаются между действующим обладателем Кубка Гагарина и обладателем Кубка Континента – победителем регулярного чемпионата. Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.