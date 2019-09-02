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Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в 1/4 финала проходящего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.

В четвертом круге соревнования он одолел представителя Германии Доминика Кепфера –3:6 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Ранее до четвертьфиналов турниров Большого шлема Медведев не доходил, его потолком был четвертый круг Australian Open-2019.

Сейчас Медведев является пятой ракеткой мира (наивысший показатель среди действующих российских теннисистов). Кепфер занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 118-е место.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария).

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.

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