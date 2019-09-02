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Россия победила Южную Корею и вышла в следующий этап КМ по баскетболу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной России добились победы над национальной командой Южной Кореи в матче группового этапа розыгрыша Кубка мира среди мужчин.

Результат встречи – 87:73 (27:18, 13:19, 23:12, 24:24) в пользу россиян.

Теперь в активе сборной России 4 очка, она занимает второе место в группе В. Команда гарантировала себе выход в следующий этап турнира.

Лидирует в группе, набрав также 4 очка, но имея преимущество по дополнительным показателям, команда Аргентины. Третье и четвертое места занимают соответственно сборные Нигерии и Южной Кореи – по 2.

4 сентября Россия сыграет с Аргентиной, начало – 15:30 мск.

Турнир проходит в Китае.

баскетбол

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