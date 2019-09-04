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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Ханеволд

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник у себя дома в коммуне Аскер умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Хальвард Ханеволд, сообщила Budstikka.

Спортсмену было 49 лет. У него остались жена и двое детей.

С детства Ханеволд бегал на лыжах и занимался спортивным ориентированием. В 15 лет он перешел в биатлон. У него не получилось заработать звездный статус с юности, однако упорный труд дал свои плоды в зрелом возрасте. За манеру бега и телосложение он получил прозвище Краб. Ханеволд бегал до 40 лет и завершил карьеру в 2010 году.

Ханеволд заработал первое золото Олимпиады в 1998 году в японском Нагано. Он на несколько секунд обогнал итальянца Пьеральберто Каррару на дистанции в 20 километров. Еще две золотые медали он получил за эстафеты в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010 году в Ванкувере.

За свою карьеру Ханеволд многократно попадал на пьедестал почета чемпионатов мира.

биатлон Хальвард Ханеволд Норвегия

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