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Сборная России вышла в следующий этап Кубке мира по баскетболу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России проиграла национальной командой Аргентины в матче группового этапа розыгрыша Кубка мира среди мужчин со счетом 61:69.

В итоговой таблице своей группы сборная России заняла второе место в группе, набрав пять очков. Команда Аргентины заняла первое место с шестью очками. Третье место занимает команда Нигерии с четырьмя очками в активе, на четвертом - сборная Южной Кореи с тремя очками.

Россияне гарантировали себе выход в следующий этап турнира ещё до игры с аргентинцами.

В следующем матче Кубка мира сборная сыграет с командой Польши 6 сентября.

Турнир проходит в Китае.

баскетбол сборная России

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