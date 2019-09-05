Глава ВТБ призвал болельщиков "Динамо" запастись терпением

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.

В апреле этого года ВТБ за символический рубль приобрел 99,99% акций ФК "Динамо" у общества "Динамо". На днях завершилось первое трансферное "окно", в ходе которого клуб мог воспользоваться новыми финансовыми возможностями, однако болельщики работой руководства "Динамо" на рынке пока недовольны.

Пока судить о результатах рано, считает Костин. "Мы давно являемся спонсорами "Динамо", даже владельцами были, но мы никогда не занимались управлением этой командой. К сожалению, я считаю, это один из самых неудачных проектов ВТБ. Их немного, на самом деле, у нас большинство удачных. И я сказал - послушайте, мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом. Поэтому мы сейчас хотели бы на несколько лет - скажем, на три года хотя бы, - полностью взять под контроль все управление", - сказал глава ВТБ в интервью "России 24" в ходе Восточного экономического форума.

"Даже место не важно, важно, чтобы команда радовала болельщиков. Другое дело, что нельзя ожидать (быстрых результатов - ИФ), такие вещи не случаются за месяц или даже за два", - сказал Костин.

"И рынок сложный игроков, и стратегию надо выбрать. Поэтому я думаю, что на горизонте двух-трех лет хотелось бы видеть действительно очень мощную команду, которая могла бы претендовать на призовые места. А до этого, я думаю, будет очень сложный процесс", - предупредил глава ВТБ, но все же выразил надежду, что "какие-то результаты мы почувствуем в ближайшее время".