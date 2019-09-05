Поиск

Глава ВТБ призвал болельщиков "Динамо" запастись терпением

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.

В апреле этого года ВТБ за символический рубль приобрел 99,99% акций ФК "Динамо" у общества "Динамо". На днях завершилось первое трансферное "окно", в ходе которого клуб мог воспользоваться новыми финансовыми возможностями, однако болельщики работой руководства "Динамо" на рынке пока недовольны.

Пока судить о результатах рано, считает Костин. "Мы давно являемся спонсорами "Динамо", даже владельцами были, но мы никогда не занимались управлением этой командой. К сожалению, я считаю, это один из самых неудачных проектов ВТБ. Их немного, на самом деле, у нас большинство удачных. И я сказал - послушайте, мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом. Поэтому мы сейчас хотели бы на несколько лет - скажем, на три года хотя бы, - полностью взять под контроль все управление", - сказал глава ВТБ в интервью "России 24" в ходе Восточного экономического форума.

"Даже место не важно, важно, чтобы команда радовала болельщиков. Другое дело, что нельзя ожидать (быстрых результатов - ИФ), такие вещи не случаются за месяц или даже за два", - сказал Костин.

"И рынок сложный игроков, и стратегию надо выбрать. Поэтому я думаю, что на горизонте двух-трех лет хотелось бы видеть действительно очень мощную команду, которая могла бы претендовать на призовые места. А до этого, я думаю, будет очень сложный процесс", - предупредил глава ВТБ, но все же выразил надежду, что "какие-то результаты мы почувствуем в ближайшее время".

ВТБ Динамо

Новости по теме

Новости

Определились все полуфиналисты US Open

Определились все полуфиналисты US Open

Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

Медведев впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против Шотландии и Казахстана

Россия победила Южную Корею и вышла в следующий этап КМ по баскетболу

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Вавринка прошел Джоковича и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');