Российские баскетболисты уступили полякам на ЧМ-2019 в Китае

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной России в пятницу потерпели поражение от национальной команды Польши в матче второго группового этапа Кубка мира 2019 года в Китае. Результат встречи - 79:74 в пользу поляков (16:18;19:26;22:18;17:17).

Сборная России оказалась на грани вылета из турнира. В случае победы Аргентины над Венесуэлой в пятницу, россияне лишатся шансов на выход в плей-офф за тур до окончания этапа.

Сейчас в группе I лидирует Польша - 8 очков. Второе место занимает Аргентина - 6. На третьем - Россия, у которой также 6 очков, однако россияне уступили южноамериканцам на предыдущей стадии. Четвертое место в группе занимает Венесуэла - 5 очков. С ней сборная России сыграет в следующем туре.