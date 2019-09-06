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Назван состав сборной России на матч с Шотландией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на отборочный матч Евро-2020 против команды Шотландии.

С первых минут в составе российской команды на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Алекснадр Головин Артем Дзюба.

Матч отборочной группы I Шотландия – Россия пройдет в пятницу в Глазго и стартует в 21:45 мск. "Интерфакс" уже ведет текстовую трансляцию встречи.

футбол Евро-2020

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