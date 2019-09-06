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Шотландия - Россия. Онлайн

В Глазго проходит отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года

Шотландия - Россия. Онлайн
Игрок сборной России Артем Дзюба
Фото: Reuters

Россия в группе I занимает второе место, Шотландия - четвертое

Ворота сборной России будет защищать Гилерме

Игра пройдет сегодня в Глазго и стартует в 21:45 по московскому времени

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию отборочного матча чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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