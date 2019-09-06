Шотландия - Россия. Онлайн
В Глазго проходит отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года
Россия в группе I занимает второе место, Шотландия - четвертое
Ворота сборной России будет защищать Гилерме
Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против @ScotlandNT #ШотландияРоссия #НашиПарни pic.twitter.com/cdC6vB6u7q— Сборная России (@TeamRussia) 6 сентября 2019 г.
Игра пройдет сегодня в Глазго и стартует в 21:45 по московскому времени
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию отборочного матча чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!