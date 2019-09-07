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Аналитики оценили вероятность победы Нурмагомедова над Порье в 79%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов является фаворитом поединка с американцем Дастином Порье рамках турнира UFC 242 7 сентября.

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"Вероятность победы Хабиба — около 79%. Вопрос лишь в том, будет ли она одержана досрочно или по очкам. Тут шансы 45% и 38%, соответственно. Бой, скорее всего, завершится в четвертом раунде из пяти. Как и в поединке с Конором", - сказал "Интерфаксу" главный редактор матч-центра ODDS.ru Артем Арутюнян.

Бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

В активе россиянина 27 боев и ни одного поражения, американец провел 30 поединков, в которых потерпел пять поражений.

Нурманомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в бою с ирландцем Коннором Макгрегором.

Порье получил временный титул чемпиона UFC в легком весе в апреле 2019 года, когда победил соотечественника Макса Холлоуэя.

Хабиб Нурмагомедов

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