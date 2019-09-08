Поиск

Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Монегасский гонщик Шарль Леклер из команды Ferrari стал победителем Гран-при Италии очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes, третьим - британец Льюис Хэмилтон так же из Mercedes.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso не доехал до финиша.

Теперь в активе Хэмилтона 284 очка, второе место занимает Валттери Боттас с 221 очком, третье - Макс Ферстаппен с 185 очками. Даниил Квят расположился на 10 строчке с 33 очками.

автоспорт Формула-1 Шарль Леклер

Новости по теме

Новости

Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс и впервые выиграла US Open

Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс и впервые выиграла US Open

Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open

Что случилось этой ночью: суббота, 7 сентября

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Сборная России победила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Сборная России победила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Назван состав сборной России на матч с Шотландией

Шотландия - Россия. Онлайн

Шотландия - Россия. Онлайн

Сборная России по баскетболу выбыла из борьбы за медали ЧМ

Сборная России по баскетболу выбыла из борьбы за медали ЧМ

Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');