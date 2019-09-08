Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Монегасский гонщик Шарль Леклер из команды Ferrari стал победителем Гран-при Италии очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes, третьим - британец Льюис Хэмилтон так же из Mercedes.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso не доехал до финиша.

Теперь в активе Хэмилтона 284 очка, второе место занимает Валттери Боттас с 221 очком, третье - Макс Ферстаппен с 185 очками. Даниил Квят расположился на 10 строчке с 33 очками.