Шумахер пришел в себя после лечения в парижской клинике

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер пришел в себя после лечения стволовыми клетками, сообщило в среду французское издание Le Parisien.

"Да, он находится под моим присмотром. И я могу вас заверить, что он в сознании", - рассказала медсестра, работающая в клинике.

По информации издания, Шумахер был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где накануне ему провели введение стволовых клеток.

В конце прошлого года сообщалось, что состояние здоровья чемпиона мира "Формулы-1" существенно улучшилось с декабря 2013 года.

Сообщалось, что Шумахер с семьей находился в своем швейцарском доме и "больше не прикован к постели", но ему требуется постоянный уход, "стоимость которого в неделю обходится более чем в $60 тыс."

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014 года рекордсмен "Формулы-1" вышел из комы и был перевезен в реабилитационный центр.

С сентября 2014 года он продолжает лечение дома в Швейцарии. Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, лишь уточняя, что не стоит ждать быстрого выздоровления. Супруга гонщика Сабине Кем взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы - с момента инцидента в СМИ не попало ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилотов заканчиваются судебными исками представителей Шумахера.