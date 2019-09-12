Гендиректор ЦСКА объяснил, почему клуб не хочет приглашать Мамаева

По словам Романа Бабаева, это никак не связано с репутацией игрока

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского ФК ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не планирует приглашать в команду ее бывшего игрока Павла Мамаева.

"Кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с "Краснодаром" рассматривать не будем. Дело не в том, что в ЦСКА категорически не должно быть футболистов с негативным имиджем. Всё-таки это больше спортивные причины. Нет-нет, да обсуждаем это с (главным тренером) Гончаренко. Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду", - приводит слова Бабаева "Чемпионат".

"Речь не идет о репутации - речь идет исключительно о спортивных аспектах", - подчеркнул гендиректор ЦСКА.

По мнению Бабаева, Мамаев и Александр Кокорин, получившие реальные тюремные сроки за хулиганство, искупили свою вину.

"Каждый может ошибиться. Да, история очень некрасивая, недопустимая, но ребята искупили её сполна. Поэтому нельзя больше трогать их на эту тему, если они не дадут поводов в будущем, на что мне хочется надеяться", - сказал он.

Мамаев играл в ЦСКА с 2007 по 2013 годы, после чего перешел в "Краснодар".

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла. "Решение вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Сазонова.

Судебное заседание проходило в выездном порядке в помещении исправительной колонии N4 Белгородской области, где отбывают наказание футболисты.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле шла речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным, - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.