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"Спартак" проиграл "Уралу" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" дома проиграл екатеринбургскому "Уралу" в девятом туре Российской премьер-лиги. Поединок на "Открытие Арене" завершился со счетом 1:2.

За хозяев отличился Самуэль Жиго (на 12-й минуте). За гостей голы забили Владимир Ильин (48) и Отман Эль-Кабир (60).

В турнирной таблице чемпионата "Спартак" с 14 очками занимает шестое место. "Урал" набрал 13 баллов и находится на восьмой строчке.

футбол Спартак Урал РПЛ

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