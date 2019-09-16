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"Ростов" выиграл третий матч подряд, победив "Ахмат"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Ахмат" (Грозный) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Матч закончился со счетом 2:1. За "Ростов" на 54-й минуте отличился Хорен Байрамян, на 64-й минуте гол забил Матиас Норманн. На 19-й минуте футболист "Ахмата" Одисе Роши реализовал пенальти.

На 62-й минуте с поля был удален игрок грозненской команды Антон Швец.

"Ростов" набирает 20 очков и догоняет лидеров чемпионата, "Зенит" и "Краснодар", они опережают ростовчан по дополнительным показателям. "Ахмат" находится на 12-й строчке и имеет в своем активе 8 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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