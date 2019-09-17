Поиск
Важно
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

Гендиректор "Зенита" назвал оказией слухи об аренде Кокорина в "Сочи"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" не собирается отдавать вышедшего на свободу Александра Кокорина в ФК "Сочи".

"Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, слова которого приводит портал "Чемпионат".

"Александр будет работать в нашем клубе", - подчеркнул Медведев.

Во вторник Александр Кокорин, его брат Кирилл и нападающий Павел Мамаев вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил адвокат Кокорина Юрий Падалко, футболист накануне заключил новый контракт с "Зенитом".

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

"Сочи" является дебютантом Российской премьер-лиги. Основной костяк команды составляет целый ряд бывших игроков "Зенита".

футбол Александр Кокорин

Новости по теме

Новости

Неймару смягчили наказание за оскорбление судьи

Неймару смягчили наказание за оскорбление судьи

Adidas представил официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов

Adidas представил официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Александр Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом"

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Суд арестовал экс-хоккеиста Мусатова по делу о хищении 45 млн рублей

Суд арестовал экс-хоккеиста Мусатова по делу о хищении 45 млн рублей

Экс-хоккеист Мусатов задержан по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу

Россия одержала третью победу подряд на мужском ЧЕ по волейболу

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');