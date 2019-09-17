Гендиректор "Зенита" назвал оказией слухи об аренде Кокорина в "Сочи"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" не собирается отдавать вышедшего на свободу Александра Кокорина в ФК "Сочи".

"Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, слова которого приводит портал "Чемпионат".

"Александр будет работать в нашем клубе", - подчеркнул Медведев.

Во вторник Александр Кокорин, его брат Кирилл и нападающий Павел Мамаев вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил адвокат Кокорина Юрий Падалко, футболист накануне заключил новый контракт с "Зенитом".

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

"Сочи" является дебютантом Российской премьер-лиги. Основной костяк команды составляет целый ряд бывших игроков "Зенита".