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Коммерческим директором "Спартака" стал Алексей Власов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" объявил о назначении коммерческим директором Алексея Власова, сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

"Алексей уже работал в нашем клубе с 2008 по 2015 год. С 2012 года он занимал должность директора по развитию бизнеса. В частности, руководил работой со спонсорами и заключил ряд выгодных для "красно-белых" соглашений с крупными компаниями", - говорится в сообщении.

В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис FIFA, где возглавлял направление маркетинговых операций. В том числе, он успешно руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи мирового первенства.

Спартак

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