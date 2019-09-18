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Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на четыре года за допинг

Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на четыре года за допинг
Российская биатлонистка Маргарита Васильева
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал россиянку Маргариту Васильеву на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщила в среду пресс-служба Союза биатлонистов России.

"Маргарита Васильева признана виновной, согласно пункту 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена) и на нее наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течении которых спортсменка не может принимать участия в официальных соревнованиях", - говорится в сообщении.

Срок начала дисквалификации начинается 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки, начиная с 4 февраля 2019 года аннулируются.

"Комиссия уведомляет, что решение окончательное, и просьбы о пересмотре будут отклонены", - подчеркивается в сообщении.

Союз биатлонистов России принял решение IBU.

"Прецедент с Васильевой станет предметом детального обсуждения со всеми спортсменами во время антидопинговых семинаров "РУСАДА". Ближайшие из них состоятся в Чайковском (20 сентября), Ижевске (22 сентября) и Уфе (25 сентября)", - отмечает пресс-служба СБР.

В феврале спортсменка в третий раз пропустила проверку на допинг на период в 12 месяцев. Тогда она заявила, что не специально пропустила визиты трех допинг-комиссаров и сорвала свое тестирование.

"Первый визит ко мне был в мае месяце, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал "дома в 7 утра", я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию", - написала биатлонистка в своем инстаграме.

Маргарита Васильева биатлон допинг

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