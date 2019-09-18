Умер обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе "Зенита" Фернандо Риксен

Бывший футболист шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксен Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - После продолжительной болезни в возрасте 43 лет ушел из жизни бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен, сообщает пресс-служба британского клуба в среду.

"Рейнджерс" скорбит в связи со смертью бывшего игрока клуба Фернандо Риксена, который скончался сегодня утром после битвы с боковым амиотрофическим склерозом",- говорится в сообщении.

Former Rangers player Fernando Ricksen has died at age 43.https://t.co/V78QWBljwo pic.twitter.com/OolSiJXopQ — BBC Sport (@BBCSport) September 18, 2019

За "Зенит" футболист играл с 2007 по 2009 годы. В 2007 году в составе петербургского клуба он стал чемпионом России, в 2008 - обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

На родине он играл за клубы "Фортуна", "АЗ", "Минор".

В составе "Рейнджерс" он дважды становился чемпионом Шотландии, дважды выигрывал Кубок Шотландии и три раза - Кубок шотландской лиги.

С 2001 по 2003 год он привлекался в составе сборной Голландии.

О смертельной болезни спортсмена стало известно в 2013 году. Ему диагностирован боковой амиотрофический склероз или, как еще называют этот недуг, - синдром Лу Герига. Это - медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое поражает нейроны головного мозга. В итоге это рано или поздно приведет к параличу конечностей.

Риксен создал свой собственный фонд по борьбе с заболеванием. В январе 2015 года на домашней арене "Рейнджерс" он организовал благотворительный матч, который принес 320 тысяч фунтов стерлингов: они были направлены на благотворительность. В июне 2019 года в Глазго был организован прощальный матч футболиста.