"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА

Футболисты "Ливерпуля" с трофеем - Суперкубком УЕФА Фото: Reuters

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ливерпуль" стал обладателем Суперкубка УЕФА.

В матче за этот трофей победитель Лиги чемпионов-2018/19 взял верх над действующим триумфатором Лиги Европы лондонским "Челси" – 2:2 (по пенальти – 5:4). Игра прошла в Стамбуле.

Основное время завершилось вничью – 1:1. На 36-й минуте Оливье Жиру вывел "Челси" вперед, на 48-й Садио Мане сравнял счет.

В дополнительное время соперники провели по голу. На 95-й минуте Мане провел второй гол в ворота "Челси", на 101-й Жоржиньо, реализовав пенальти, сравнял счет – 2:2.

В серии пенальти успешнее оказались футболисты "Ливерпуля".

Впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА судила арбитр-женщина - француженка Стефани Фраппар. Отдельное приглашение от Союза европейских футбольных ассоциаций на матч получили итальянки Аннализа Мочча и Джулия Никастр. Эти рефери известны тем, что в ходе работы на матчах в Италии подвергались замечаниям сексистского характера со стороны телевизионного комментатора.

"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка, на счету "Челси" один выигранный трофей.

Суперкубок УЕФА традиционно предваряет старт нового еврокубкового сезона, в матче за трофей встречаются в нем действующие победители Лиги чемпионов УЕФА (в данном случае "Ливерпуль") и Лиги Европы УЕФА ("Челси").

Матч за Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. По пять раз его выигрывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан", четыре раза - испанский "Реал". В 2008 году обладателем трофея стал петербургский "Зенит".