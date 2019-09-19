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"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

Армейцы стартуют на групповом этапе Лиги Европы УЕФА матчем в Болгарии

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн
Футболисты ЦСКА в сезоне-2019/20
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российский клуб получил путевку в групповую стадию автоматически

15'

Из-под перекладины ворот вытаскивает мяч Игорь Акинфеев после удара головой в исполнении Марсельиньо!

13'

Хозяева тут же отправились в атаку и даже нанесли удар. Но этот удар был заблокирован

12'

ГОООООООООООООООООЛ! ЦСКА вышел вперед! Игорь Дивеев после подачи Николы Влашича головой поразил ворота! 1:0 в пользу ЦСКА!

11'

"Лудогорец" - ЦСКА. 0:1

11'
Гол!!!
11'

ЦСКА будет выполнять штрафной от бровки слева. Боковая линия штрафной площади в непосредственной близости

8'

К Дивееву отскочил сейчас мяч. Но удар получился таким же неудачным, как и счет "Краснодара"

8'

Угловой заработал ЦСКА. Неплохо!

6'

"Краснодар" с диким счетом уступил "Базелю"((

5'

Как опасно сейчас было у ворот ЦСКА! Сначала мяч попал в штангу от футболиста, ворвавшегося в штрафную справа. А на добивании еще один игрок хозяев пробил мимо (целился в дальний угол)

3'

Обляков не смог пробить по воротам

3'

А сейчас у ворот болгарского клуба будет угловой

2'

Право на штрафной заработал армейский клуб на левом фланге атаки

1'

Матч начался!

Стартовый состав ЦСКА:

Несмотря на то, что трансляцию ведет Владимир Нардин, игра начинается прямо сейчас, в 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между болгарским "Лудогорцем" и московским ЦСКА!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига Европы УЕФА

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