"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн
Армейцы стартуют на групповом этапе Лиги Европы УЕФА матчем в Болгарии
Российский клуб получил путевку в групповую стадию автоматически
Из-под перекладины ворот вытаскивает мяч Игорь Акинфеев после удара головой в исполнении Марсельиньо!
Хозяева тут же отправились в атаку и даже нанесли удар. Но этот удар был заблокирован
ГОООООООООООООООООЛ! ЦСКА вышел вперед! Игорь Дивеев после подачи Николы Влашича головой поразил ворота! 1:0 в пользу ЦСКА!
"Лудогорец" - ЦСКА. 0:1
ЦСКА будет выполнять штрафной от бровки слева. Боковая линия штрафной площади в непосредственной близости
К Дивееву отскочил сейчас мяч. Но удар получился таким же неудачным, как и счет "Краснодара"
Угловой заработал ЦСКА. Неплохо!
"Краснодар" с диким счетом уступил "Базелю"((
"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы https://t.co/ytpqY2A6mj— Интерфакс (@interfax_news) 19 сентября 2019 г.
Как опасно сейчас было у ворот ЦСКА! Сначала мяч попал в штангу от футболиста, ворвавшегося в штрафную справа. А на добивании еще один игрок хозяев пробил мимо (целился в дальний угол)
Обляков не смог пробить по воротам
А сейчас у ворот болгарского клуба будет угловой
Право на штрафной заработал армейский клуб на левом фланге атаки
Матч начался!
Стартовый состав ЦСКА:
🔥 Огненный состав на #ЛудогорецЦСКА. Вадим Карпов дебютирует в стартовом составе #ЦСКА! pic.twitter.com/IGokVqxOHc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 сентября 2019 г.
Несмотря на то, что трансляцию ведет Владимир Нардин, игра начинается прямо сейчас, в 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между болгарским "Лудогорцем" и московским ЦСКА!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!