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"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы

"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы
Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" потерпел разгромное поражение от швейцарского "Базеля" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Швейцарии, завершилась со счетом 5:0 в пользу "Базеля".

На 9-й и 40-й минутах ворота "Краснодара" поразил Кевин Буа, на 52-й – Лука Зуффи. Через две минуты состоялся автогол футболиста "Краснодара" Тонни де Вильены, а на 79-й минуте окончательный счет установил Ноа Окафор.

Свой следующий матч российская команда проведет 3 октября в Краснодаре, где сыграет против испанского "Хетафе".

ФК "Краснодар", ставший бронзовым призером чемпионата, претендовал на место в группе Лиги чемпионов, но в раунде плей-офф квалификации ЛЧ уступил греческому "Олимпиакосу" (причем в первом матче - со счетом 0:4).

футбол Лига Европы УЕФА

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