Поиск

Сборная России вышла в четвертьфинал мужского ЧЕ по волейболу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России добились победы над национальной командой Греции в матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в словенской Любляне, завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) в пользу россиян.

Борьбу за выход в полуфинал российская сборная, являющаяся действующим чемпионом Европы, поведет с победителем пары Болгария – Словения.

На ЧЕ-2019 сборная России не знает потерь: перед игрой 1/8 финала она победила во всех пяти матчах групповой стадии.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

волейбол

Новости по теме

Новости

"Зенит" разгромил Рубин", забив пять мячей во втором тайме

"Зенит" разгромил Рубин", забив пять мячей во втором тайме

Губернатор Самарской области исключил переход Мамаева в "Крылья Советов"

Допинг в российском спорте

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

"Спартак" забил в свои ворота и проиграл "Уфе" в 10-м туре РПЛ

РФС не позволил "Зениту" внести Кокорина в заявку

РФС не позволил "Зениту" внести Кокорина в заявку

Кокорин прошел медосмотр и приступил к тренировкам в "Зените"

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');