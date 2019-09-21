Сборная России вышла в четвертьфинал мужского ЧЕ по волейболу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России добились победы над национальной командой Греции в матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в словенской Любляне, завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) в пользу россиян.

Борьбу за выход в полуфинал российская сборная, являющаяся действующим чемпионом Европы, поведет с победителем пары Болгария – Словения.

На ЧЕ-2019 сборная России не знает потерь: перед игрой 1/8 финала она победила во всех пяти матчах групповой стадии.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.