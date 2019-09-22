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Россиянка Павлюченкова проиграла Осаке в финале теннисного турнира в Японии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила японке Наоми Осаке в финале турнира категории WTA Premier, состоявшегося в Японии в воскресенье.

Матч в Осаке завершился со счетом 2:0 (6:2, 6:3) в пользу хозяйки соревнования.

Осака занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Павлюченкова - 41-я ракетка мира.

Наоми Осака - победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2018, Открытый чемпионат Австралии-2019).

теннис Анастасия Павлюченкова Наоми Осака

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