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Россиянки взяли "золото" на ЧМ по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российская сборная по художественной гимнастике заняла первое место в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира в Баку.

За свою программу россиянки получили 29,450 балла, второе место заняли японки (29,400), тройку призеров замкнули спортсменки из Италии (29,200).

Сборную России на чемпионате представляли Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова.

В воскресенье российские гимнастки в этом же составе заняли третье место в упражнениях с мячами.

Всего на чемпионате россиянки завоевали восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Ранее золотые награды команде принесли Дина Аверина и Екатерина Селезнева с индивидуальными программами, а также гимнастки, одержавшие победу в командном турнире и групповом многоборье.

37-й ЧМ по художественной гимнастике проходит в Баку.

художественная гимнастика

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