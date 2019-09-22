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ЦСКА победил "Краснодар" в заключительном матче 10-го тура Российской премьер-лиги

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА дома обыграли "Краснодар" в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

На 32-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич уверенно реализовал 11-метровый удар, назначенный главным арбитром встречи с помощью системы VAR. Спустя пять минут нападающий красно-синих Федор Чалов дальним ударом увеличил преимущество своей команды. На 41-й минуте Влашич оформил дубль, успев на добивании в штрафной кубанцев. Во втором тайме дублем отметился нападающий "Краснодара" Маркус Берг, отличившись на 57-й и 60-й минутах встречи.

Благодаря этой победе столичная команда набрала 22 балла и поднялась на второе место в чемпионате. "Краснодар" с 20 очками опустился на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ.

ЦСКА Краснодар

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