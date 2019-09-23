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Хохлов сохранил пост главного тренера ФК "Динамо"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Команда московского футбольного клуба "Динамо" до зимнего перерыва в чемпионате России продолжит играть под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова.

"В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов", - говорится в заявлении "Динамо", распространенном пресс-службой клуба в понедельник.

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Накануне "Динамо" потерпело поражение от "Сочи" со счетом 2:3 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги. По окончании встречи Хохлов признал на пресс-конференции, что у него "не получилось" на посту главного тренера команды.

Как говорится в заявлении "Динамо", "сегодня мы еще раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы".

"Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство "Динамо". Это очевидно. Признаём, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба", - подчеркивается в тексте заявления.

В клубе отмечают, что считают правильным "в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава", "нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям".

"Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются", - отмечают в "Динамо".

В 10 турах чемпионата "Динамо" выиграло два матча, в четырех сыграло вничью и в четырех потерпело поражения. Набрав 10 очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

футбол ФК Динамо Москва

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