"Динамо" уступило "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" потерпели поражение от ФК "Сочи" в матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:2 пользу "Сочи".

Гости вырвали победу на 90-й минуте, когда ворота "Динамо" поразил Александр Карапетян. Также в составе "Сочи" голы провели Антон Заболотный (31-я минута) и Миха Мевля (65). В составе "Динамо" оба раза отличился Сильвестр Игбун (50, 63).

ФК "Сочи" набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Динамо" – на 11-й строчке (10).