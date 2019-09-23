Вопрос об УДО приятеля Кокорина и Мамаева рассмотрят 24 сентября

Александр Протасовицкий Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Клинцовский городской суд Брянской области во вторник рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного по делу о драках в Москве вместе с футболистами Павлом Мамаевым, Александром Кокориным и братом последнего Кириллом.

"Рассмотрение материалов по ходатайству об УДО Александра Протасовицкого назначено на 24 сентября, предварительно на 16 часов на территории исправительного учреждения", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Протасовицкий отбывает наказание в исправительной колонии в Клинцах Брянской области. Он должен отбыть наказание до 13 ноября 2019 года.

В местных СМИ сообщается, что он ранее не вышел на свободу по УДО из-за нарушения правил поведения в колонии, совершив дисциплинарное нарушение в самом начали отбывания наказания.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева, Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, отбывавших наказание в исправительной колонии N4 в Алексеевке. 17 сентября все трое вышли на свободу.