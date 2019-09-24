Россия проиграла Самоа на Кубке мира по регби

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по регби проиграла Самоа в матче второго тура группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии.

Встреча, прошедшая в Камагуа (пригород Саитамы), закончилась поражением россиян счетом 9:34 (6:5).

В первом периоде желтые карточки за нарушения правил (удаление на десять минут) получили два игрока самоанской сборной. В активе полинизийцев одна попытка. В составе российской команды два пенальти (каждый удар дает три очка) реализовал Юрий Кушнарев. В начале второго периода желтой карточкой был наказан игрок российской команды Кирилл Готовцев. Кушнарев реализовал дроп-гол, который принес россиянам три очка. Самоанцы ответили заносом четырех попыток и штрафным.

На матче присутствовали 22 тысячи 564 человек, сборную России поддерживали около сотни болельщиков

Это второе поражение россиян на турнире. В матче открытия Кубка мира 20 сентября в Токио сборная России уступила Японии со счетом 10:30 (7:12).

Российская команда пока не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице группы A. На первой строчке находится сборная Самоа, на второй - Ирландия, на третьей - Япония, в активе у этих команд по одному баллу. На четвертом месте – Шотландия, у которой также ноль баллов, она опережает сборную России по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет против Ирландии 3 октября в городе Кобе.