Суд отложил рассмотрение просьбы об УДО друга Кокорина и Мамаева

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Судья Клинцовского городского суда Брянской области во вторник перенес рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного по делу о драках в Москве.

"Решение не принято. Заседание перенесено на 1 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь брянского областного суда Галина Кубекина.

Судебное заседание проходит в выездном порядке в помещении исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. Он должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 года. Ходатайство об УДО Протасовицкого поступило в суд 12 августа, первое заседание состоялось 10 сентября, и было отложено на две недели.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева, Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, отбывавших наказание в исправительной колонии N4 в Алексеевке. 17 сентября все трое вышли на свободу. В местных СМИ сообщается, что Протасовицкий не вышел на свободу по УДО из-за нарушения правил поведения в колонии, совершив дисциплинарное нарушение в самом начали отбывания наказания.