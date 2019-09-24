Главный тренер назвал причины неудачи сборной России на КМ по регби

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские регбисты, уступившие команде Самоа в матче второго тура Кубка мира, не смогли реализовать план на игру, заявил главный тренер сборной России Лин Джонс на послематчевой пресс-конференции.

"Мы не могли показать ту игру, которую хотели, допускали элементарные ошибки как в атаке, так и в защите. На протяжении долгого времени мы неплохо играли, но в итоге уступили. Мы не реализовали свои возможности, в то время как соперник использовал свои шансы", - заявил Джонс, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать провал российской команды во втором периоде.

Встреча, прошедшая в Камагуа (пригород Саитамы), закончилась поражением россиян счетом 9:34 (6:5).

"Сложно комментировать желтые карточки, которые были показаны в игре, с нашей точки зрения, судья мог бы вынести более жесткие наказания. На матче работал очень опытный судья; если бы он показал красную карточку нарушителям, то результат был бы совсем другим. Но главное в том, что мы позволили сопернику занести три попытки во втором периоде", - добавил валлийский специалист.

Джонс отметил, что из-за нехватки времени для полноценной подготовке к игре против Самоа после поединка с Японией, который состоялся 20 сентября, тренерский штаб принял решение не менять тактику игры.

Капитан сборной России Василий Артемьев, отметил, что, несмотря на поражение, в игре его команды были и положительные аспекты.

"Позитива было много. К сожалению, в начале второго тайма мы потеряли нить игры, позволили сопернику владеть мячом и контратаковать дали им возможность войти в игру, также мы могли во втором тайме занести попытку, это бы нам помогло, но, к сожалению, не получилось. А вообще, позитива много", - сказал Артемьев.

"Будем готовиться к следующим играм, для нас выступление на Кубке мира – отличный опыт, ждем поединка против Ирландии. Нам очень важно завоевывать уважение в мире регби, будем стараться показывать русское регби с хорошей стороны", - добавил он.

"К сожалению, не удалось набрать очки, когда мы играли в большинстве, это могло бы повлиять на результат. Страдала реализация моментов, нам не хватало терпения, мы теряли мяч, надо реализовывать созданные моменты", - отметил он.

Это второе поражение россиян на турнире. В матче открытия Кубка мира 20 сентября в Токио сборная России уступила Японии со счетом 10:30 (7:12).