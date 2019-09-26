"Локомотив" вылетел из Кубка России по футболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Основное время встречи, проходившей в Калининграде, завершилось со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл нападающий "Локо" Антонио Эдер. На 75-й минуте встречи счет сравнял полузащитник хозяев Ян Казаев. В серии послематчевых пенальти успешнее оказалась "Балтика" 4:1.

На следующей стадии турнира "Балтика" сыграет с московским "Торпедо", которое на своем поле со счетом 2:0 победило соперников из "Крыльев Советов". Голами отметились Максим Шоркин (37-я минута) и Иван Сергеев (45+1 минута).

"Локомотив" является действующим обладателем Кубка России.