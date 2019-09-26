Поиск

"Локомотив" вылетел из Кубка России по футболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Основное время встречи, проходившей в Калининграде, завершилось со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл нападающий "Локо" Антонио Эдер. На 75-й минуте встречи счет сравнял полузащитник хозяев Ян Казаев. В серии послематчевых пенальти успешнее оказалась "Балтика" 4:1.

На следующей стадии турнира "Балтика" сыграет с московским "Торпедо", которое на своем поле со счетом 2:0 победило соперников из "Крыльев Советов". Голами отметились Максим Шоркин (37-я минута) и Иван Сергеев (45+1 минута).

"Локомотив" является действующим обладателем Кубка России.

футбол

Новости по теме

Новости

"Нижний Новгород" выбил "Краснодар" из Кубка России по футболу

"Зенит" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге
Допинг в российском спорте

Колосков назвал неимоверной глупостью слухи об угрозах недопуска сборной РФ к ЧМ-2022

Уволен главный тренер ХК "Локомотив" Мактавиш

Теннисист Медведев стал послом бренда Тинькофф

Россия проиграла Словении в четвертьфинале мужского ЧЕ по волейболу

Месси стал футболистом года по версии ФИФА

Месси стал футболистом года по версии ФИФА

ЦСКА выиграл у СКА в матче КХЛ

Допинг в российском спорте

ИААФ продлила отстранение ВФЛА

ИААФ продлила отстранение ВФЛА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');