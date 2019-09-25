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"Торпедо" вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Торпедо" добились победы над самарскими "Крыльями Советов" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо".

На 37-й минуте гол в ворота самарцев забил защитник хозяев Максим Шоркин, в добавленное к первому тайму время нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, "Торпедо" под руководством бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича одержало 11 победу подряд во всех турнирах.

На следующей стадии Кубка "Торпедо" сыграет с победителем пары "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва), которые начнут встречу в 21:30 мск в Калининграде.

Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив".

футбол

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