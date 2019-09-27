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Отборочный матч женского ЧЕ-2021 по футболу между Косово и РФ перенесли из-за угрозы безопасности

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Матч квалификационной кампании женского чемпионата Европы-2021 между футболистками национальных команд Косово и России в изначально запланированную дату не состоится.

"УЕФА сообщил Российскому футбольному союзу о переносе матча отборочного турнира ЧЕ-2021 между национальными женскими сборными Косово и России, запланированного на 4 октября в Приштине (столица Косово - ИФ). Такое решение было принято по соображениям безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) в пятницу.

В чем именно заключается возможная угроза безопасности, в союзе не уточнили.

"Дата и место проведения встречи будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок", - отмечается в сообщении.

В отборочной группе А команды провели по два матча. Лидируют сборные Голландии и России, набравшие по 6 очков. По три очка у команд Словении и Коcово; Турция и Эстония остаются пока без баллов.

футбол Косово Россия

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