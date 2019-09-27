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Катар задумал разрешить иностранцам покупать алкоголь во время ЧМ-2022

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Катарские власти готовятся продавать алкоголь в специально отведенных местах для иностранных болельщиков во время проведения финальных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщила арабская служба Sky News, организаторы чемпионата, признавая Катар "консервативной и смиренной" страной, в которой алкоголь не является частью культуры, в то же время отмечают, что гостеприимство также является частью культурных традиций страны.

По их словам, в Катаре алкогольные напитки не так легко доступны, как "в других местах", но они постараются сделать так, чтобы иностранным болельщикам его можно было приобрести в специальных точках.

При этом катарские представители подчеркивают, что эти точки будут находиться за пределами мест скопления людей.

В настоящее время алкоголь в Катаре продается в специализированных магазинах и ресторанах при гостиницах. С 1 января 2019 года налог на продажу алкоголя вырос на 100%.

футбол ЧМ-2022

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