Российским триумфаторам ЧМ по боксу вручили по 5 млн рублей и ключи от авто

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры, ставшие победителями и призерами чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге, получили денежное вознаграждение, а также ключи от новых автомобилей.

Церемония вручения прошла во вторник в Москве.

"Трем чемпионам мира от Федерации бокса России были вручены сертификаты на пять миллионов рублей и ключи от Toyota Camry, личные тренеры триумфаторов получили денежное вознаграждение в размере миллиона рублей. Занявший третье место Бабанин также получил миллион рублей, а его личный тренер - 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Виктор Фархутдинов, который был признан лучшим тренером чемпионата мира, получил от федерации сертификат на три миллиона рублей.

Как сообщалось, золото на ЧМ завоевали Андрей Замковой (весовая категория до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Максим Бабанин стал третьим в весовой категории свыше 91 кг.

Генеральный директор Федерации бокса России Умар Кремлев поблагодарил тренерский штаб и организаторов чемпионата мира.

"Была проделана колоссальная работа для того, чтобы этот турнир прошел в России. И оставалось показать себя только ребятам, и они достигли хорошего результата. Но пока рано радоваться, это только первый старт. Надеюсь, это выступление даст новый виток в развитии нашего бокса. Впереди Олимпиада!" - сказал Кремлев.

Чемпионат мира прошел в столице Урала с 7 по 21 сентября. Россияне выиграли три золотые медали и одну бронзовую и заняли второе место в общекомандном зачете. На первом разместилась сборная Узбекистана (3 золотые, 1 серебряная. 1 бронзовая медали).