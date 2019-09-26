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Боксеров наказали трудовыми работами за инцидент на ЧМ в Екатеринбурге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России вынесла наказание участникам конфликта в одном из отелей Екатеринбурга во время чемпионата мира.

"Сегодня нами в Федерации бокса России было принято решение относительно участников разговора на повышенных тонах в Екатеринбурге на чемпионате мира. Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание - месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своем регионе", - сказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом. Но у нас, у боксерского сообщества, такое поведение недопустимо. У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай", - подчеркнул Кремлев.

"Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже. Главная задача Федерации бокса России - воспитывать патриотов и быть примером для молодежи. Бокс нас всех объединяет", - отметил он.

Ранее СМИ, ссылаясь на соцсети, сообщили о том, что в ночь на 20 сентября в одной из гостиниц Екатеринбурга между некоторыми российскими участниками ЧМ возник конфликт, переросший в потасовку.

Чемпионат мира прошел в столице Урала с 7 по 21 сентября. Россияне выиграли три золотые медали и одну бронзовую и заняли второе место в общекомандном зачете. На первом разместилась сборная Узбекистана (3 золотые, 1 серебряная. 1 бронзовая медали).

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