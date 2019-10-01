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Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме пропускает гол в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Атлетико"
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" потерпел поражение от мадридского "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Атлетико".

На 48-й минуте гостей вывел вперед Жоау Фелиш, через десять минут Томас Парти укрепил преимущество "Атлетико" в счете.

В другом матче группы D "Ювентус" на своем поле в Турине крупно выиграл у "Байера" (Леверкузен) – 3:0.

Теперь в группе лидируют "Ювентус" и "Атлетико" – по 4 очка, далее идут "Локомотив" (3) и "Байер" (0).

Следующие матчи в группе пройдут 22 октября: "Ювентус" – "Локомотив" и "Атлетико" – "Байер".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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