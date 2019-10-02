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Эксперт не увидел фаворита в матче "Зенит" - "Бенфика"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футбольный комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Илья Казаков считает ничью наиболее вероятным исходом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между петербургским "Зенитом" и португальской "Бенфикой".

"Я жду, что обе команды забьют, и то, что встреча завершится вничью. Потому, что "Бенфика" дома в этом чемпионате недавно проиграла "Порту" и это было очень убедительно со стороны "драконов" и очень неубедительно со стороны лиссабонцев. "Бенфика", безусловно, выстраивает долгосрочную стратегию на турнир и должна прибавлять от матча к матчу", - сказал Казаков "Интерфаксу".

"Здесь, как не парадоксально, я жду небольшое количество голов. Питерский клуб с этим соперником сталкивается сравнительно часто. "Зенит", мне кажется, умеет играть против лучших представителей португальского футбола", - отметил он.

""Зенит" - команда, которая очень здорово должна начать эту встречу. Имеется вопрос - хватит ли у питерцев сил после непростой игры с "Локомотивом" и возвращения домой. Интересно посмотреть насколько, опять же, сегодняшний "Зенит" хорош, чтобы против быстрого и цепкого соперника, здорово владеющего мячом, играть на равных, не теряя концентрации на протяжении всей игры. Я верю, что все должно закончиться хорошо", - сказал Казаков.

Матч "Зенит" - "Бенфика" пройдет в среду в Петербурге и стартует в 22:00 мск.

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