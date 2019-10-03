Овечкин и Орлов принесли "Вашингтону" победу на старте сезона в НХЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" победил "Сент-Луис" в матче стартового тура Национальной хоккей лиги (НХЛ) сезона-2019/20.

Встреча в Сент-Луисе (США) завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1). Голы за "Вашингтон" провели россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Победную шайбу в овертайме забросил чех Якуб Врана.

Ранее "Торонто" на своем льду одолел "Оттаву" - 5:3 (0:1, 4:1, 1:1). Российский нападающий хозяев Илья Михеев, для которого этот матч в Торонто стал первым в НХЛ, провел гол и сделал результативную передачу.