Футболист "Спартака" и сборной России Зобнин получил травму
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК "Спартак" Роман Зобнин травмировался на тренировке, сообщает пресс-служба столичного клуба.
"К сожалению, в заключительной части занятия мышечное повреждение получил вице-капитан красно-белых Роман Зобнин. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Роман Зобнин входит в число игроков, вызванных тренерским штабом сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Кипра.