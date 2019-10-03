Поиск

Футболист "Спартака" и сборной России Зобнин получил травму

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК "Спартак" Роман Зобнин травмировался на тренировке, сообщает пресс-служба столичного клуба.

"К сожалению, в заключительной части занятия мышечное повреждение получил вице-капитан красно-белых Роман Зобнин. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Роман Зобнин входит в число игроков, вызванных тренерским штабом сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Кипра.

футбол ФК Спартак

Новости по теме

Новости

Сборная России по регби вновь проиграла на КМ и лишилась шансов на медали

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы

"Зенит" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ
Допинг в российском спорте

Гендиректор РУСАДА назвал реальной угрозу отстранения РФ от ближайших Олимпиад

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отказал в УДО приятелю Кокорина и Мамаева

Российская премьер-лига-2019/20

Игорь Шалимов возглавил "Ахмат"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');