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Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Кипром

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в список вошли:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург);

защитники - Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков ("Ростов");

полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия" Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

10 октября в Москве сборная России сыграет с Шотландией (начало - 21:45 мск), 13 октября в Никоссии - с Кипром (19:00 мск).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске.

В группе I сейчас лидирует Бельгия (18 очков), далее идут Россия (15 очков), Казахстан (7 очков), Кипр (7 очков), Шотландия (6 очков) и Сан-Марино (0 очков).

футбол Евро-2020

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