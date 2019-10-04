"Краснодар" проиграл "Хетафе" в Лиге Европы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:2 потерпел поражение от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Оба гола – на 35-й и 61-й минутах в составе "Хетафе" провел Родригес Анхель. В составе "Краснодара" на 69-й минуте отличился Ари.

"Хетафе" доигрывал матч в меньшинстве: на 81-й минуте вторую желтую карточку получил Давид Тимор.

Это второе поражение "Краснодара" на групповой стадии. Ранее в первом туре российский клуб со счетом 0:5 уступил швейцарскому "Базелю".

Во втором туре "Базель" в Турции сыграл вничью с местным "Трабзонспором" – 2:2.

Турнирное положение в группе С теперь такое: 1."Хетафе" – 6 очков, 2."Базель" – 4, 3."Трабзонспор" – 1, 4."Краснодар" – 0.

В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Трабзонспором" в гостях, а "Хетафе" с "Базелем" - дома. Игры пройдут 24 октября.