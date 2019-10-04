Россия проиграла Австралии на мужском Кубке мира по волейболу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Австралии в матче третьего тура проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира.

Результат встречи – 3:2 (25:16, 22:25, 26:28, 25:21, 15:12) в пользу австралийских волейболистов.

Сборная России входит в группу команд, набравших по 6 очков. Они располагаются со второго по шестое место. С учетом дополнительных показателей российская команда находится на пятой строчке.

Для Австралии победа над сборной России оказалась первой на турнире. У австралийцев 2 балла, они – на 10-м месте. Лидирует сборная США – 7 очков.

Участие в турнире принимают 12 сборных.