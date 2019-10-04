Российский прыгун в высоту Акименко завоевал "серебро" на ЧМ в Дохе

Максим Акименко. Архивное фото Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В пятницу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), сборная России завоевала "серебро" и "бронзу" в прыжках в высоту.

Второе место с результатом занял Максим Акименко, на третью ступень пьедестала поднялся Илья Иванюк. Оба спортсмена национальной команды показали одинаковый результат - 2,35 метра, но Акименко опередил Иванюка по попыткам.

"Золото" взял хозяин соревнований Мутаз Баршим (2,37 м).

В настоящее время в активе России пять медалей. Также по "золоту" завоевали Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Мария Ласицкене (прыжок в высоту), "серебро" на счету Сергея Шубенкова (бег на 110 м с барьерами).

Чемпионат мира-2019 проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. Все они получили соответствующее разрешение от IAAF.