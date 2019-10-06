Хоккеист "Сибири" Мнацян скончался в возрасте 29 лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Защитник новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет, говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

"7 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет", - отмечается в сообщении.

Помимо "Сибири", в КХЛ Мнацян выступал за "Адмирал" (Владивосток), "Нефтехимик" (Нижнекамск) и "Барыс" (Нур-Султан). Всего в КХЛ защитник провел 183 игры, в которых набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности -19.