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ЦСКА снова проиграл в Единой лиге ВТБ, уступив "Зениту"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА в понедельник уступили "Зениту" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 82:79 (22:27, 24:22, 20:13, 16:17) в пользу петербуржцев.

Армейцы потерпели второе поражение в трех матчах стартовавшего 25 сентября сезона Единой лиги ВТБ. 28 сентября они проиграли в Красноярске "Енисею" (71:80).

"Зенит" провел две игры, в обеих победил и в настоящее время лидирует в турнирной таблице.

баскетбол

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