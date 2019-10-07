ЦСКА снова проиграл в Единой лиге ВТБ, уступив "Зениту"
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА в понедельник уступили "Зениту" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счетом 82:79 (22:27, 24:22, 20:13, 16:17) в пользу петербуржцев.
Армейцы потерпели второе поражение в трех матчах стартовавшего 25 сентября сезона Единой лиги ВТБ. 28 сентября они проиграли в Красноярске "Енисею" (71:80).
"Зенит" провел две игры, в обеих победил и в настоящее время лидирует в турнирной таблице.