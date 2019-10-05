Поиск

ЦСКА победил "Валенсию" в матче Евролиги

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение испанской "Валенсии" в матче первого тура Евролиги-2019/20.

Результат встречи, прошедшей в Валенсии, - 96:71 (24:17, 26:21, 26:16, 20:17) в пользу ЦСКА, который является действующим чемпионом Евролиги.

В турнире теперь принимают участие три российские команды. Получивший специальное (wild card) приглашение петербургский "Зенит" дебютировал в Евролиге с гостевого поражения от немецкой "Альбы" в гостях – 65:85 (18:24, 13:23, 19:20, 15:18).

Еще один российский клуб, "Химки", дома победил израильскую команду "Маккаби" – 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22).

баскетбол Евролига

Новости по теме

Новости

Российский прыгун в высоту Акименко завоевал "серебро" на ЧМ в Дохе

Российский прыгун в высоту Акименко завоевал "серебро" на ЧМ в Дохе

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

"Краснодар" проиграл "Хетафе" в Лиге Европы

ЦСКА всухую проиграл "Эспаньолу" во втором туре Лиги Европы

Сборная России по регби вновь проиграла на КМ и лишилась шансов на медали

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы

"Зенит" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');