ЦСКА победил "Валенсию" в матче Евролиги

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение испанской "Валенсии" в матче первого тура Евролиги-2019/20.

Результат встречи, прошедшей в Валенсии, - 96:71 (24:17, 26:21, 26:16, 20:17) в пользу ЦСКА, который является действующим чемпионом Евролиги.

В турнире теперь принимают участие три российские команды. Получивший специальное (wild card) приглашение петербургский "Зенит" дебютировал в Евролиге с гостевого поражения от немецкой "Альбы" в гостях – 65:85 (18:24, 13:23, 19:20, 15:18).

Еще один российский клуб, "Химки", дома победил израильскую команду "Маккаби" – 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22).